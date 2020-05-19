الإعلام الأمني: سقوط صاروخ داخل المنطقة الخضراء

2020/05/19 | 02:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، سقوط صاروخ داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقالت الخلية في بيان، ان "صاروخ كاتيوشا سقط على احد البيوت الفارغة داخل المنطقة الخضراء ببغداد".

واضافت، ان "المعلومات تشير ان هذا الصاروخ انطلق من حي الإدريسي بشارع فلسطين، وقد نتج عن سقوطه اضرار بسيطة في جدار المنزل".

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني في بغداد، الثلاثاء، بسماع دوي انفجار قرب المنطقة الخضراء وسط العاصمة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "دوي انفجار سمع قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد".

واضاف، أن "طبيعة الانفجار لم ت

بغداد اليوم ـ كردستان

أعلنت وزارة الداخلية في اقليم كردستان، اليوم الاثنين، فرض حظر التجوال في مدن الاقليم طيلة فترة العيد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "قررت فرض حظر التجوال في مدن الاقليم طيلة فترة عيد الفطر ، وغلق كاف

بغداد اليوم- ديالى

كشف قائممقام قضاء خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة)، في محافظة ديالى، دلير حسن، الاثنين (18 أيار 2020)، عن نتائج اجتماعات بغداد حول الوضع الأمني في قضاء خانقين.

وقال حسن في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "وفدا يضم نواب

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