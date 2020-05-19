الأمن الداخلي الأمريكي يصل لممولي الأسد

2020/05/19 | 03:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت #الولايات_المتحدة الأمريكية يدها على موقع إلكتروني يعد متجراً الكترونياً مقره #لبنان، متهم بتمويل أنشطة السلطات السورية، بما فيها أجهزة مسؤولة عن برنامج السلاح الكيماوي.ويظهر الموقع الالكتروني (EKT2.COM) – التابع لعائلة قطرنجي المرتبطة ببشار…

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