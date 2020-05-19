رأي الشارع العربي في

2020/05/19 | 03:22 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتناول فقرة هاشتاغ اليوم الموقف المحرج الذي تعرضت له رئيسة وزراء بلجيكا صوفي ويلميس عند زيارة مستشفى سان بيار في العاصمة بروكسل، إذ تفاجئت بإدارة أفراد الطاقم الطبي ظهورهم لها اعتراضا على طريقة تعامل الحكومة مع أزمة تفشي وباء كورونا في البلاد.



في الخليج، يدين المغردون تصرف أحد المتطوعين بعد أن حرم عاملا آسيويا من الحصول على وجبة إفطار لأنه "غير مسلم".



وبمناسبة عيد ميلاد الفنان المصري #عادل_إمام ال80، كاميرا فرانس 24 تجول أربع عواصم عربية لرصد مكانة "الزعيم" في قلوب المواطنين العرب في مصر وتونس والعراق والأردن.



فما أبرز الأعمال التي طبعت ذهنهم؟

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