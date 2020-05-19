وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 90 ألفا

2020/05/19 | 03:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جامعة جونز هوبكنز، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات والاصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

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