2020/05/19 | 03:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرعبي: الصاروخ كان موجهاً نحو السفارة البريطانية.. لكنه أصاب منزلي! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/19 | 03:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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