ضحايا كورونا في أميركا.. أكثر من 90 ألف وفاة و1.5 مليون إصابة

2020/05/19 | 03:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إنه أقال المفتش العام لوزارة الخارجية بناء على طلب وزير الخارجية مايك بومبيو، لكنه بدا غير مطلع على أي من التحقيقين اللذين قيل إن المفتش العام يجريهما بشأن بومبيو.

وفي حديث مع الصحفيين في البيت الأبيض، شرح أحد المراسلين لترامب أن المفتش العام لوزارة الخارجية الأميركية ستيف لينيك كان يجري تحقيقين وقت الإطاحة به، بعدما قال ترامب إنه لا يعرف شيئًا عن ذلك.

وعندما علم الرئيس أن أحد التحقيقين كان حول مخاوف من أن بومبيو كان لديه موظف في وزارة الخارجية ينفذ له مهام شخصية، مثل تمشية كلبه، لم ير ترامب في الأمر مشكلة، وقال عن وزير الخارجية "هذا رجل من المفترض أن يتفاوض على الحرب والسلام مع الدول الكبرى التي تمتلك أسلحة لم يسبق للعالم أن رأى لها مثيلا من قبل، والديمقراطيون ووسائل الإعلام المزيفة يهتمون برجل يمشي كلبا".

وأضاف ترامب أن بومبيو "ربما يكون مشغولاً.



وربما يتفاوض مع كيم جونغ أون، بشأن الأسلحة النووية.



حتى يقول لأحدهم من فضلك هل يمكنك تمشي كلبي؟".

وعندما أضاف المراسل أن التحقيق الثاني الذي كان يجريه لينيك، كان يبحث في استخدام الإدارة إعلان الطوارئ لبيع أسلحة بمليارات الدولارات للسعودية وحلفائها الآخرين، لم ير ترامب أي مشكلة، ووصف بومبيو بأنه "رجل راقٍ".

وأضاف الرئيس ترامب "إذا أراد شخص ما أن يعطينا مليارات الدولارات لشراء طائرة أو عدد من الطائرات والصواريخ وجميع الأشياء الأخرى التي نصنعها أفضل من أي أحد في العالم، فيجب أن نأخذ المال، وعلينا أن نجعل الصفقات سريعة".

وكان الرئيس ترامب قد أقال لينيك يوم الجمعة، وهي الإقالة الأحدث في سلسلة عمليات الفصل التي جاءت في أعقاب تبرئة ترامب من تهمة الضغط على الرئيس الأوكراني من أجل تشويه سمعة منافسه في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن، في ما عرف بمحاكمة العزل.

وقال ترامب في رسالة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن "من الضروري أن أكون واثقا تمامًا فيمن أعين كمفتشين عامين، ولم يعد هذا هو الحال في ما يتعلق بالمفتش العام"، في إشارة إلى ستيف لينيك.

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