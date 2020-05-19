أمريكا والصين والدولار ، الى أين !!؟؟ - الجزء الأول - - عبدو المراكشي

2020/05/19 | 04:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدو_المراكشي تم الشروع في هندسة العلاقة الأمريكية – الصينية ورسم أهم معالمها وامتداداتها ، ابان فترة السبعينات ، بعد الفشل الذي آلت اليه الثورة الثقافية الصينية في العام 1968 بزعامة ماوتسي تونغ ، وذلك من خلال زيارة الرئيس الامريكي نكسون للصين في العام 1972 ، ولقاؤه بالقائد الجديد لحزب ماو الزعيم الصيني دنغ هيساو بنغ.



وقد سبق هذا اللقاء انسحاب أمريكا عام 1971 ، من معاهدة برتون وودز ونزع الغطاء الذ ......





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