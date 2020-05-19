حزب الدعوة العراقي يؤكد ضرورة طرد الدبلوماسيين المنحرفين

2020/05/19 | 05:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد حزب الدعوة الاسلامية في العراق على ضرورة إبعاد الاجانب المسؤولين عن رفع علم الشاذين والمثليين في العراق....

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