بيترسون يدعو اميركا وروسيا للدفاع عن سلام سوريا

2020/05/19 | 08:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المبعوث الاممي الخاص الى سورية غير بيدرسون، الولايات المتحدةَ وروسيا بالدفاع عن عملية السلام في البلاد....

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