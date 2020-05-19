اكثر من اربعة ملايين 750 الف مصاب بكورونا في 196 بلد في العالم

2020/05/19 | 08:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أودى فيروس كورونا المستجدّ على الأقل بـ316 الفا و333 شخصاً في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر.وسُجّلت رسميّاً أكثر من اربعة ملايين و759 الفا و650 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء.ولا تعكس الأعداد إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة […]

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