2020/05/19 | 08:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائبان يستبعدان عقد جلسة قبل العيد للتصويت على الوزارات الشاغرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/19 | 08:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

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