امريكا تهدد بتعليق دائم لتمويلها لمنظمة الصحة العالمية

2020/05/19 | 08:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدّد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب الإثنين بتعليق التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية بصورة دائمة إذا لم تجر المنظّمة الأممية، خلال 30 يوماً، “تحسينات جوهرية كبيرة”.وكانت إدارة ترامب علّقت في منتصف نيسان/أبريل بصورة مؤقّتة تمويلها للمنظمة، متّهمة إياها بالانحياز إلى الصين وبالتستّر على مدى فداحة فيروس كورونا المستجدّ وبسوء إدارة الأزمة التي تسبّب […]

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