قتلى وجرحى في زلزال ضرب الصين

2020/05/19 | 08:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 4 أشخاص على الأقل وجرح العشرات جراء هزة أرضية ضربت الصين.

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