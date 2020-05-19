نائب يستبعد التصويت على باقي الوزارات خلال الأسبوع الحالي

2020/05/19 | 08:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستبعد النائب سعران الاعاجيبي، الثلاثاء، التصويت على باقي الوزارات خلال الأسبوع الحالي.وقال الاعاجيبي، في بيان، ان “عقد جلسة التصويت على بقية الوزارات لحكومة مصطفى الكاظمي خلال هذا الاسبوع امر مستبعد “.واضاف، ان “الخلافات بين الكتل لا تزال موجودة حول المرشحين ولم تصل الى الان اي اسماء للمجلس ولا توجد بوادر لاي جلسة خلال […]

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