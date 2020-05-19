ارتفاع عدد الوفيات والاصابات بفيروس كورونا بامريكا

2020/05/19 | 09:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأميركية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات والاصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.ووفقا لتعداد الجامعة، فان الولايات المتحدة تتخطى عتبة 90 ألف وفاة و1.5 مليون إصابة مؤكدة بكوفيد-19، التي أحصت 10 آلاف وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في أسبوع.وكانت الولايات المتحدة تخطت، الاثنين من الاسبوع الماضي، عتبة 80 ألف وفاة، وقبل نحو […]

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