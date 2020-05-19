مصدر امني لـ “العهد نيوز”: عبوة ناسفة تؤدي بحياة مواطن وجرح آخر بديالى

2020/05/19 | 09:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص ادى انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون الى، استشهد مدني واصابة اخر شمال شرق بعقوبة.وقال مصدر امني لـ “العهد نيوز”، ان “العبوة انفجرت في ساعة متاخرة من الليلة الماضية بضواحي قرية زهرة التابعة لناحية العبارة شمال شرق بعقوبة”.

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