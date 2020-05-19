بيترسون يدعو اميركا وروسيا لأولوية الحوار في سوريا

2020/05/19 | 09:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، روسيا والولايات المتحدة على مواصلة الحوار وتحقيق أكبر استفادة من “بعض الهدوء” في البلد الذي تمزقه الحر...

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