الحشد الشعبي يقتل عددا من عناصر داعش باشتباكات معهم شرقي ناحية العظيم

2020/05/19 | 09:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتبك الحشد الشعبي، امس الاثنين، مع داعش الإرهابي شمالي ديالى، فيما تمكن من قتل عدد من عناصر التنظيم شرقي العظيم.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوة من اللواء 23 بالحشد وعناصر داعش الذين اقدموا على تفجير خطوط لنقل الطاقة في ناحية العظيم.واضاف ان الحشد انبرى بالتصدي للمهاجمين

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