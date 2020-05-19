محافظ كربلاء يهدد بـ”اجراءات تصعيدية” ضد وزارة الكهرباء

2020/05/19 | 09:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد محافظ كربلاء، اليوم الثلاثاء، بما وصفها بـ”اجراءات تصعيدية” ضد وزارة الكهرباء في حال عدم اعطاء حصة محافظته من الطاقة، في حين طالب محافظ النجف الوزارة باعادة العمل بقرار استثناء المدينة القديمة من القطع المبرمج.وتعاني كربلاء والنجف كمعظم مدن البلاد من ازمة الكهرباء بالتزامن مع قدوم فصل الصيف، حيث وصلت درجات الحرارة في بعض […]

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