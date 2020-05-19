إصابات كورونا تتجاوز الـ 100 ألف في الهند

2020/05/19 | 09:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الهند 100 ألف إصابة، مع عدم تسجيل أي تراجع في عدد الإصابات الجديدة، رغم العزل العام الصارم المستمر منذ أسابيع.وقالت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الإصابات وصل إلى 101139 والوفيات إلى 3163.واستمرت الزيادة في حالات الإصابة الجديدة بمتوسط يفوق 4000 حالة يوميا على مدى

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