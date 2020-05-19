2020/05/19 | 09:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن سائرون يحمل الحلبوسي مسؤولية تعطيل المجلس النيابي والحيلولة دون انتظام عقد جلساته التشريعية والرقابية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/19 | 09:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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