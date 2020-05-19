رسميا.. تعليق النشاط الرياضي في إيطاليا حتى منتصف الشهر المقبل

2020/05/19 | 09:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أن جميع أنشطة كرة القدم، بما فيها بطولة الدوري ستظل مُعلقة حتى يوم 14 يونيو/حزيران المقبل.وكانت الأندية قد استأنفت التدريبات اليوم الإثنين، على أمل أن يُستكمل الموسم مرة أخرى يوم 13 يونيو/حزيران المقبل.ومع ذلك أعلن الاتحاد الإيطالي في بيانه مساء اليوم، بالاتفاق مع قرار من رئيس الوزراء جوسيبي كونتي، بتعليق جميع الأحداث والمسابقات الرياضية.وذلك القرار يعني، أن بطولة الدوري الإيطالي لن يتم استئنافها حتى 15 يونيو/حزيران على أقرب تقدير.

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