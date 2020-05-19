ترامب يمهل الصحة العالمية 30 يوماً للإصلاح قبل قطع التمويل

2020/05/19 | 09:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين بتعليق التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية بصورة دائمة إذا لم تجر المنظّمة الأممية، خلال 30 يوماً، “تحسينات جوهرية كبيرة”.ونشر ترامب تغريدة على تويتر أرفقها بصورة عن كتاب أرسله إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس جاء فيه أنّه “إذا لم تلتزم منظمة الصحة العالمية إدخال تحسينات جوهرية […]

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