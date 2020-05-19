هيئة النزاهة تكشف نقص 752 طن حنطة بسايلو النجف

2020/05/19 | 09:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، عن نتائج تحريها عن وجود نقص في مادة الحنطة في مخازن سايلو النجف الأفقي، مبينة أن كمية النقص تصل إلى أكثر من (750) طناً، بقيمة تتجاوز (400,000,000) مليون دينار.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العملية، أشارت إلى أن “ملاكات مكتب تحقيق النجف التي انتقلت إلى سايلو النجف

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