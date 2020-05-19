مصرف الرافدين ينفي توجيه المالية بإيقاف صرف رواتب الموظفين

2020/05/19 | 09:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، الانباء التي تحدثت عن توجيه وزارة المالية بايقاف دفع مستحقات الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى ، ان مانشرته بعض وسائل الاعلام عن صدور توجيهات من وكيل وزارة المالية طيف سامي عارية عن الصحة تماما ولا أساس لها إطلاقًا، ولا يوجد

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