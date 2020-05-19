الكعبي: الكابينة الوزارية ستبقى منقوصة لحين اجراء الانتخابات المبكرة

2020/05/19 | 09:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص رأى المحلل السياسي سعد الكعبي، ان الكابينة الوزارية لمصطفى الكاظمي ستبقى منقوصة لحين اجراء الانتخابات المبكرة، لافتا الى ان صراع الكتل المكوناتية على المناصب سيكون اكبر في الايام القليلة المقبلة.وقال الكعبي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الكتل السياسية مازالت تتصارع فيما بينها وخاصة السنية والكردية وسط رفض كتل المكون الاكبر لبعض المرشحين […]

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