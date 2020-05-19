قتلى وجرحى جراء زلزال جنوب غرب الصين

2020/05/19 | 09:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل أربعة أشخاص وأصيب 24 بجروح جراء زلزال ضرب منطقة في جنوب غرب الصين، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الثلاثاء.

ووقع الزلزال في منطقة كاوجي في وقت متأخر الاثنين، كما أعلن حاكم مقاطعة يونان على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على منصة ”ويبو“ الشبيهة بـ“تويتر“ زبائن يحاولون الاختباء في أحد المتاجر، فيما تطايرت الصناديق عن الرفوف، وتلاميذ في أحد الصفوف يسارعون للاحتماء تحت مقاعدهم.

وضرب الزلزال قرب مدينة زيتونغ التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 6 ملايين نسمة، وبلغت قوته 5 درجات، وفق السلطة المعنية بدراسة الزلازل التابعة للحكومة الصينية.

وأرسل نحو 600 منقذ إلى منطقة الكارثة، كما قال حاكم يونان، بينهم إطفائيون وعسكريون من الكتيبة المحلية للجيش الصيني.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المسعفين وهم يرفعون الحطام في الشوارع التي امتلأت بالخرسانة المتساقطة من الأبنية.

وظهر السكان وهم يحاولون العبور فوق الركام مع مغادرتهم الأبنية، ويعمدون إلى تفادي الحجارة المتساقطة على الطرقات فيما يركبون دراجاتهم النارية.

وتشهد الصين مراراً زلازل، لا سيما في المناطق الجبلية في جنوب غرب البلاد.

وضرب زلزال قوته 6 درجات مقاطعة سيشوان العام الماضي وتسبب بمقتل 13 شخصاً وإصابة 200 بجروح، ودمار عدد من المنشآت.

وقتل أو فقد 87 ألف شخص في سيشوان عام 2008 جراء زلزال ضخم بلغت قوته 7,8 درجة.

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