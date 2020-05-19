العراق..شمول 600 الف عائلة جديدة برواتب الرعاية

2020/05/19 | 09:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، موافقة مجلس الوزراء بشمول ٦٠٠ الف عائلة جديدة بالرعاية الاجتماعية....

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