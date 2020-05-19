المالية النيابية توضح اهم الاجراءات الواجب اتخاذها للخروج من الازمة الراهنة

2020/05/19 | 09:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص كشفت اللجنة المالية النيابية، اهم الاجراءات الواجب اتخاذها للخروج من الازمة الاقتصادية التي سببها انهيار اسعار النفط، مؤكدة ان العراق يجب ان يؤجل تسديد قروضه وينهي ملف متعددي الرواتب ويحارب الفساد.وقال عضو اللجنة النائب جمال احمد في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الحكومة لابد لها من اتخاذ اجراءات من شانها تخفيف الازمة المالية […]

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