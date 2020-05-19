قوارب الجندول تعود لمياه فينيسيا الإيطالية بانتظار عودة السياح

2020/05/19 | 09:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت قوارب الجندول الشهيرة إلى مياه فينيسيا الإيطالية الإثنين لكن في الأغلب دون ركابها حيث خلت المدينة من السياح وغاب الزائرون.وحتى في هذه القوارب فإن الإجراءات الوقائية صارمة، تشمل ارتداء الكمامة والقفازات وترك مسافة تبلغ متراً بين شخص وآخر وترسيمها بشريط لاصق في قلب القارب.ورغم السماح للقوارب باستئناف نشاطها تبدو الحركة منعدمة بغياب […]

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