النفط تكشف عن خططا لاستثمار الغاز المصاحب والطبيعي

2020/05/19 | 09:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكدت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، تنفيذها خططا لاستثمار 3400 مقمق من الغاز المصاحب والطبيعي.وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز والتصفية حــامــد يــونــس الــزوبــعــي، إن “الــــــوزارة لــديــهــا خــطــة تــحــت الــتــنــفــيــذ مـن ثـلاثـة مــحــاور، الاول والــذي تـمـت المـبـاشـرة فيه بـاسـتـثـمـار الــغــاز والـــذي يـتـطـلـب اسـتـثـمـارهـا مـــددا قـصـيـرة كــعــزل الــغــاز مــن الـنـفـط «الــغــاز المـصـاحـب» وهــذه اسـتـثـمـاراتـهـا […]

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