نائب عن صلاح الدين يحذر من استمرار العمليات الارهابية

2020/05/19 | 09:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص حذر النائب عن محافظة صلاح الدين محمد كريم، من استمرار العمليات الارهابية في العراق، لافتا الى ان داعش الارهابي اعاد نشاطه في بعض المناطق بهدف السيطرة عليها.وقال كريم في تصريح لـ /المعلومة/، ان “ داعش الاجرامي بدأ ينشط في بعض المناطق التي يجد له فيها حواضن خاصة ان هناك عدم تدقيق امني […]

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