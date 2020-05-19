نائب يعلن إكمال الكاظمي كابينته الوزارية ويحدد موعداً لعرضها على مجلس النواب

2020/05/19 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن تحالف سائرون، مضر السلمان، الثلاثاء (19 أيار 2020)، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اكمل الكابينة الوزارية وسيعرضها على مجلس النواب للتصويت عليها يومي الاربعاء او الخميس المقبلين.

وقال السلمان في تصريح صحفي، إن "رئيس الحكومة ابلغ الكتل السياسية بشكل غير رسمي إكماله ملف مرشحي الوزارات الشاغرة"، مرجحا "عرضهم على مجلس النواب يومي الأربعاء أو الخميس المقبلين".

واضاف أن "مجلس النواب سيصوت على ما تبقى من الكابينة الوزارية في هذا الأسبوع"، لافتا على أن "هيئة رئاسة مجلس النواب لم تحدد مواعيد جلسة التصويت على ما تبقى من الكابينة الحكومية حتى هذه اللحظة".

وتابع السلمان أن "رئيس مجلس الوزراء بصدد إرسال طلب إلى رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد عقد الجلسة المقبلة للتصويت على الكابينة الوزارية"، مؤكدا أن "الوزارات السبع الشاغرة جميعها ستحسم".

وفي 7 أيار من الشهر الجاري حصل الكاظمي على ثقة البرلمان بواقع 15 وزارة فيما لم تحصل موافقة مجلس النواب على كل من نوار نصيف جاسم وزيرا للتجارة، وهشام صالح داود وزيرًا للثقافة، وثناء حكمت ناصر وزيرًا للهجرة والمهجرين، إسماعيل عبد الرضا اللامي وزيرًا للزراعة، عبد الرحمن مصطفى وزيرًا للعدل، مع إرجاء مرشحي النفط والخارجية إلى إشعار آخر.

بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، فيصل العيساوي، الثلاثاء (19 ايار 2020)، أن خلية الازمة الاقتصادية التي شكلها رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، مازالت مستمرة في عملها.

وقال فيصل العيساوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إ

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو ائتلاف دولة القانون، النائب كاطع الركابي، الاثنين (18 ايار 2020)، عن ملفين يعتزم وفد اقليم كردستان الرسمي مناقشتهما في بغداد باليومين المقبلين خلال زيارته المرتقبة للعاصمة فيما طرح حلاً قال ان اعتماده سيسهم بانهاء ا

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب، أحمد الصفار، الإثنين، عن تقديم وزارة المالية طلبا رسميا لمجلس النواب، بتخويل وزير المالية الاقتراض داخليا وخارجيا، فيما طرح 4 ملاحظات على الطلب.

وقال الصفار في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب يعلن إكمال الكاظمي كابينته الوزارية ويحدد موعداً لعرضها على مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب يعلن إكمال الكاظمي كابينته الوزارية ويحدد موعداً لعرضها على مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).