النزاهة تكشف نقص 752 طن حنطة بسايلو النجف بقيمة 400 مليون دينار

2020/05/19 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء (19 أيار 2020)، عن نتائج تحريها عن وجود نقص في مادة الحنطة ...





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