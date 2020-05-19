2020/05/19 | 09:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. الموارد المائية تحذر من كارثة بيئية خطيرة تلحق بالزراعة والنفط في حال انهيار سدة هور الحمار الشرقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/19 | 09:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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