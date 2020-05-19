2020/05/19 | 09:43 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني في واسط يعلن عن تسجيل 14 حريقا في المزارع خلال موسم الحصاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/19 | 09:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني في واسط يعلن عن تسجيل 14 حريقا في المزارع خلال موسم الحصاد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني في واسط يعلن عن تسجيل 14 حريقا في المزارع خلال موسم الحصاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).