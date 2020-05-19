التخطيط تعتزم تطبيق قانون التعرفة الجمركية وتفعيل الضرائب وتضمينها بموازنة 2020

2020/05/19 | 09:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن وزير التخطيط خالد بتال نجم، الثلاثاء، عزم وزارته لتطبيق القوانين التي تساهم بزيادة واردات الدولة، بينها قانون التعرفة الجمركية وتفعيل الضرائب.

وقال بتال في حديث صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن “الحكومة تعمل على تطبيق الكثير من القوانين التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر وفي الوقت نفسه تسهم بزيادة واردات الدولة لاسيما في هذا الظرف الصعب”.

واضاف ان من بين تلك القوانين، قانون التعرفة الجمركية وتفعيل الضرائب على الشركات العاملة في العراق مثل شركات الهاتف النقال وجميع الأمور المتعلقة بالضرائب وغيرها وتُضمينها في قانون الموازنة الاتحادية.

وبشأن إجراء التعداد السكاني أكد وزير التخطيط، أن “الأسبوع الجاري سيشهد انعقاد اجتماع لمناقشة ملف اجراء التعداد السكاني مع اللجنة المعنية للوقوف على تفاصيل العمل ومعوقاته”.

وأشار بتال إلى ان “الاجتماع سيتعرف على الاستعدادات التي تم التوصل اليها مع تلك اللجان، يمكن من خلالها توضيح بعض التفاصيل بما يتعلق بهذا الملف”، لافتاً إلى أن “هذا الملف يحتاج الى تخصيصات مالية كبيرة لايمكن توفيرها حاليا”.

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