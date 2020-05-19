الفيفا يعلن عن مباراة خيرية لجمع التبرعات لمواجهة كورونا

2020/05/19 | 09:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” اليوم الاثنين، عزمه إقامة مباراة خيرية لجمع التبرعات للمساعدة في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد عندما يسمح الوضع الصحي بذلك.وقال الاتحاد الدولي في بيان رسمي: “يطمح الفيفا الذي سبق أن ساهم بمبلغ 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية، بأن ينظم من خلال مؤسسته الخيرية مباراة لجمع التبرعات من

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