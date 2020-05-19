تأجيل عودة الكالتشيو الإيطالي

2020/05/19 | 09:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أن جميع الأنشطة الكروية في إيطالية ستظل معلقة حتى منتصف شهر حزيران المقبل.واستأنفت الفرق الإيطالية تدريباتها على امس الإثنين، على أمل عودة النشاط الكروي يوم 13 حزيران، بعد تخفيف إجراءات مواجهة فيروس كورونا.وأعلن الاتحاد الإيطالي، أنه وافق على مرسوم وقعه رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، بتعليق جميع الأحداث والمسابقات

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