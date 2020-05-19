التخطيط: التعداد السكاني يحتاج إلى تخصيصات مالية كبيرة ولا يمكن توفيرها حاليًا

2020/05/19 | 09:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن وزير التخطيط خالد بتال نجم، اليوم الثلاثاء، عزم وزارته لتطبيق القوانين التي تساهم بزيادة واردات الدولة، بينها قانون التعرفة الجمركية وتفعيل الضرائب.وقال بتال في تصريح صحفي، إن “الحكومة تعمل على تطبيق الكثير من القوانين التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر وفي الوقت نفسه تسهم بزيادة واردات الدولة لاسيما في هذا […]

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