اليورو يفقز امام الدولار الامريكي والفرنك السويسري

2020/05/19 | 10:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفز اليورو، اليوم الاثنين، مقابل الدولار الأمريكي والفرنك السويسري بعد أن أصدرت ألمانيا وفرنسا دعوة إلى إنشاء صندوق للانتعاش الاقتصادي بقيمة 500 مليار يورو واقترحتا السماح للمفوضية الأوروبية باقتراض أموال في الأسواق لتمويل الصندوق.وحسب “رويترز” صعد اليورو إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل العملة الأمريكية عند 1.09225 دولار وارتفع 1.3 في المئة مقابل الفرنك […]

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