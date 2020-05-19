القضاء الإداري يقرر إعادة النظر بإقالة محافظ كربلاء السابق عقيل الطريحي

2020/05/19 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كربلاء

أفاد مصدر مطلع في كربلاء، الثلاثاء (19 أيار 2020) بأن محكمة القضاء الإداري قررت، إعادة النظر بإقالة محافظ كربلاء السابق عقيل الطريحي من منصبه.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محكمة القضاء الاداري حددت يوم 6 من شهر حزيران المقبل، موعداً لإعادة النظر في إقالة عقيل الطريحي محافظ كربلاء السابق من منصبه".

وأضاف، أن "قرار المحكمة يأتي بناء على أدلة جديدة قدمت إلى المحكمة".

وأشار إلى أن الأدلة الجديدة "تتطلب إعادة المحاكمة من جديد وتدقيق قرار الإقالة الذي كان قد اتخذه مجلس محافظة كربلاء في وقت سابق من العام الماضي".

وكان مجلس محافظة كربلاء صوت في وقت سابق، على إقالة المحافظ عقيل الطريحي، بعد استجوابه غيابياً.

وفي حزيران 2019 صادقت المحكمة الإدارية على قرار الإقالة.

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