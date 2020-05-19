تشمل 5 آلاف مستفيد.. وزير العمل يكشف عن قروض للعاطلين تصل الى 10 ملايين دينار

2020/05/19 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، الثلاثاء (19 أيار 2020) عن قروض للعاطلين عن العم...





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