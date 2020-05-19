أغذية تساعدك على التخلص من تشنج العضلات بشكل طبيعي

2020/05/19 | 10:16 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
كشفت دراسة جديدة طريقة طبيعية لمعالجة تقلصات العضلات، التي تحدث بشكل لا إرادي ومفاجئ يصيب عضلة أو أكثر عند بدء ممارسة بعض التمارين الرياضية.
وبحسب موقع “ذا هيلث” الطبي، هناك بعض أنواع الفواكه والخضروات، التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي للتخلص من تقلصات العضلات: الفاصوليا والعدس تعد الفاصولياء والعدس من بين أهم المصادر الغنية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أغذية تساعدك على التخلص من تشنج العضلات بشكل طبيعي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشفت دراسة جديدة طريقة طبيعية لمعالجة تقلصات العضلات، التي تحدث بشكل لا إرادي ومفاجئ يصيب عضلة أو أكثر عند بدء ممارسة بعض التمارين الرياضية.
وبحسب موقع “ذا هيلث” الطبي، هناك بعض أنواع الفواكه والخضروات، التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي للتخلص من تقلصات العضلات: الفاصوليا والعدس تعد الفاصولياء والعدس من بين أهم المصادر الغنية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أغذية تساعدك على التخلص من تشنج العضلات بشكل طبيعي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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