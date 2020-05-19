أغذية تساعدك على التخلص من تشنج العضلات بشكل طبيعي

2020/05/19 | 10:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت دراسة جديدة طريقة طبيعية لمعالجة تقلصات العضلات، التي تحدث بشكل لا إرادي ومفاجئ يصيب عضلة أو أكثر عند بدء ممارسة بعض التمارين الرياضية.وبحسب موقع “ذا هيلث” الطبي، هناك بعض أنواع الفواكه والخضروات، التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي للتخلص من تقلصات العضلات: الفاصوليا والعدس تعد الفاصولياء والعدس من بين أهم المصادر الغنية […]

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