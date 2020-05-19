نائب عن المثنى يحذر من ارتفاع نسبة الفقر الى ٨٠% بالمحافظة

2020/05/19 | 10:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص ..انتقد النائب عن محافظة المثنى عدي شعلان ابو الجون ، الثلاثاء ، الاهمال الحكومي للفقراء داخل المحافظة، محذرا من ارتفاع نسبة الفقر الى ٨٠ % في محافظة المثنى بسبب هشاشة الوضع الاقتصادي .وقال أبو الجون في تصريح لـ / المعلومة/ ، ان “وفدا من المحافظة سيلتقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي […]

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