استهداف برجين للطاقة الكهربائية في ديالى

2020/05/19 | 10:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مسؤول محلي في ديالى، الثلاثاء، بان تنظيم داعش استهدف اثنين من ابراج الطاقة شرق المحافظة.وقال مدير ناحية العظيم عبد الجبار العبيدي في حديث ان ”اثنين من ابراج الطاقة الكهربائية تم استهدفها من قبل تنظيم داعش الارهابي قرب منطقة التينة في قاطع المنصورية”.واضاف العبيدي، ان ”البرجين يشكلان جزء من خط كركوك- المنصورية الاستراتيجي”.

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