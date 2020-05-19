طارق حرب : لايوجد خلل دستوري في حال عدم اتمام الكابينة الوزارية

2020/05/19 | 10:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعتبر الخبير القانوني طارق حرب ، ان عدم اتمام الكابينة الوزارية لا يوجد فيه اي خلل دستوري ، مؤكدا ان “اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﻋﺪد اﻟﻮزارات اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ .وقال في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان “ﻋﺪم اﺗﻤﺎم رئيس الوزراء مصطفى اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ ﻟﻜﺎﺑﻴﻨﺘﻪ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ اي ﺧﻠﻞ دﺳﺘﻮر”، ﻣﺸﻴﺮﴽ […]

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