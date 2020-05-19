وزير النقل: لم نستلم دينارا واحدا من واردات مطارات كردستان

2020/05/19 | 10:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد وزير النقل ناصر بندر، الثلاثاء، ان واردات مطارات الاقليم تذهب الى جهات غير معلومة، مشيرا إلى أنه لم نتسلم دينارا واحدا من واردات مطارات كردستان.وقال بندر في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “وزارة النقل لم تتسلم دينارا من واردات مطاري اربيل والسليمانية علما ان الموافقات الرسمية والشروط هي من المركز لكن للاسف […]

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