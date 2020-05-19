مدير الطاقة الدولية للكاظمي: العراق مقيد مالياً وسنضاعف الدعم في مجالين

2020/05/19 | 10:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، الثلاثاء، أن الوكالة ستزيد من دعمها للعراق، ثاني اكبر منتج للنفط في اوبك، بينما يواجه تأخيرات متوقعة في إنجاز مشاريع حيوية بسبب الهبوط بأسعار النفط.

وقال بيرول في بيان له عقب إجرائه مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء، مصطفى الكاظمي ، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، “اتفقت أنا ورئيس الوزراء على ان تضاعف وكالة الطاقة الدولية من دعمها للعراق في مختلف قضايا الطاقة، وبالأخص في مجال الكهرباء والغاز”.

وأضاف: “من بين أهم الامور الاساسية التي تواجه العراق المقيد ماليا الان هي الحاجة لمراجعة أطر برامجه الاستثمارية، لضمان عدم تعريض مشاريع بنى تحتية حيوية للتوقف بسبب الافتقار للتمويل”.

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