2020/05/19 | 10:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم يؤكد أهمية اعادة الجامعات الى لوائح التصنيف العالمي وتوأمتها مع الجامعات الاجنبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/19 | 10:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يؤكد أهمية اعادة الجامعات الى لوائح التصنيف العالمي وتوأمتها مع الجامعات الاجنبية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يؤكد أهمية اعادة الجامعات الى لوائح التصنيف العالمي وتوأمتها مع الجامعات الاجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).